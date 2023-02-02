انطلقت اليوم (الخميس) بطولة ألعاب القوى للجامعات الـ12 ضمن منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ13 باستضافة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بمدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف وتستمر لمدة يومين.ورحب عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد في كلمته بحفل الافتتاح بالمشاركين الذي بلغ عددهم ٣٠٢ لاعب يمثلون ٢٢ جامعة وكلية، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة هي الأولى للجامعة ويسعون لأن تتواصل مثل هذه الاستضافات تحقيقاً للأهداف المتمثلة في نشر وتعزيز ممارسة الرياضة لطلاب الجامعات.بدوره أكد أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مدير البطولة الدكتور عبدالإله الصلوي أن البطولة تعد من البطولات المهمة التي يتم من خلالها اختيار العناصر المميزة لتمثيل المملكة في مشاركات الاتحاد بالبطولات الخارجية، إضافة إلى تزويد الاتحادات بمختلف رياضاتها باللاعبين ليمثلوا الوطن خير تمثيل في المنافسات الدولية، مثمناً لجامعة الملك فهد للبترول هذه الاستضافة التي تعد الأولى لهم، منوهاً في هذا الصدد باهتمام ومتابعة وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور يوسف البنيان لأنشطة الاتحاد، ولوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى لتعاونهما مع اتحاد الجامعات سعياً لتحقيق الأهداف الرئيسة من مثل هذه البطولات.وتخلل حفل الافتتاح دخول الجامعات المشاركة والحكام ثم قسم الطلاب والحكام ورفع علم البطولة، ثم انطلقت منافسات اليوم الأول من البطولة التي شملت ١٠ نهائيات.حضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان ومستشاري اتحاد الجامعات.