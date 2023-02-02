يبحث لاعب الهلال سالم الدوسري عن كسر الرقم بينه وبين لاعب الهلال سابقاً غوميز في عدد الأهداف في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يتساوى معه في عدد الأهداف، إذ يملك اللاعب بافتيمبي قوميز، وسالم الدوسري هدفين.يذكر أن هدافي الهلال في كأس العالم للأندية هم اللاعب السابق كارلوس إدواردو، وموسى ماريغا، وأوديون إيغالو، وأندريه كاريلو، وماثيوس بيريرا، الذي ذهب إعارة لفريق الوحدة الإماراتي واللاعب محمد كـنـو، حيث يملك كل واحد منهم هدفا.