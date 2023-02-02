وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان، مذكرة تفاهم مع السيد ديفد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة ‫روشن العقارية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس، وعضو مجلس الإدارة المهندس راكان طرابزوني، والمستشار القانوني فهد الدوسري، والمدير العام التنفيذي للشراكات في مجموعة «روشن» عبدالرحمن مغربي.وتأتي المذكرة ضمن سلسلة اتفاقيات وقعها الاتحاد لتطوير ونشر اللعبة والاهتمام بالفئات السنية عن طريق فتح مراكز وأكاديميات وبرامج خاصة بالسيدات في أغلب مدن ومحافظات المملكة.وأوضح المهندس عمرو زيدان أن مذكرة التفاهم مع مجموعة «‫روشن» تضمنت عدة أهداف وركائز أبرزها تنظيم وتطوير رياضة البولو في المملكة العربية السعودية، والحرص على توطيد العلاقة الثنائية بين الطرفين.فيما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن السيد ديفيد جروفر: «نتطلع في روشن إلى هذه الشراكة الجديدة مع الاتحاد السعودي للبولو، حيث إنها تتماشى مع جهود المملكة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ونعتقد أنها ستعزز من تجربة الحياة الصحية والمثالية للمجتمع السعودي».