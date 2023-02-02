تأكدت مشاركة النجم النصراوي كريستيانو رونالدو في مواجهة الفتح غدا بالأحساء ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسيتواجد في القائمة الأساسية للمدرب غارسيا التي سيخوض بها مباراة الفتح، والتي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة الدوري.وكان «الدون» حقق أمنية أبناء النجم الدولي ولاعب الشباب هتان باهبري «سلطان، وسعود، والجوهرة » بالتقاط صورة تذكارية لهم معه وسط فرحة كبرى.