يواجه فريق الوحدة أزمة فنية قبل مواجهة السبت القادم أمام الفيحاء بمدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، تتمثل بغياب القائد وليد باخشوين بداعي حصوله على 4 إنذارات، وثنائي الدفاع عبدالله الحافظ لإصابته بتمزق عضلي من الدرجة الثانية ويحتاج إلى راحة لمدة 3 أسابيع والكوستاريكي ادواردو أوسكار الموقوف لمباراة واحدة عقب حصوله على الكرت الأحمر في لقاء الفتح الماضي.

فيما سيواصل لاعبا الوسط علاء حجي وفيصل فجر برنامجهما العلاجي بالخضوع لجلسات علاج طبيعي وأوصى الجهاز الطبي بعدم مشاركتهما في اللقاء الأمر الذي سيدفع بالمدرب سييرا لإجراء تغييرات فنية إجبارية بمشاركة الثنائي علي مكي ووليد كردي في مركز قلبي الدفاع ومشاركة عزام البيشي بجوار حسين العيسى محورين في منتصف الملعب، ويطمح المدرب الوحدواي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الفيحاء المرتقب.