تقام مساء (الخميس) ثلاثة لقاءات مهمة ضمن لقاءات الجولة 15 لدوري روشن السعودي، إذ يستضيف أبها (ثامن الدوري) فريق الخليج (المركز 14) عند تمام الساعة الرابعة عصراً، وفي الرياض يلتقي الشباب (ثالث الدوري) بضيفه ضمك (سابع الدوري) عند تمام الساعة السادسة مساءً، وفي ذات التوقيت يواجه الباطن (المركز 16) ضيفه التعاون (خامس الدوري).

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق أبها لقاءه أمام ضيفه الخليج بحثاً عن الثلاث نقاط والقفز لمراكز المقدمة، إذ يحتل زعيم الجنوب المركز الثامن برصيد 19 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادل و7 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 23، فيما يسعى فريق الخليج لمواصلة سلسلة الانتصارات، إذ تمكن من الفوز في الثلاثة لقاءات الأخيرة له ويحتل المركز 14 برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل و9 خسائر وله من الأهداف 11 وعليه 21 هدفاً.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض فريق الشباب لقاء صعبا أمام ضيفه ضمك ويأمل في الظفر بنقاط اللقاء واعتلاء الصدارة مؤقتاً، إذ يحتل الليث الأبيض المركز الثالث برصيد 31 نقطة حصدها من 9 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 19 وعليه 11 هدفاً، فيما يطمح ضمك لتحقيق فوزه السادس والاقتراب من مراكز المقدمة، إذ يحتل فارس الجنوب المركز السابع برصيد 21 نقطة جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 14 هدفاً.

وعلى ملعبه وبين جماهيره، يدخل فريق الباطن لقاءه أمام التعاون بحثاً عن فوزه الأول في الدوري وإنعاش آماله في البقاء في دوري المحترفين، إذ يحتل السماوي المركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 9 وعليه 37 هدفاً، فيما يدخل فريق التعاون هذا اللقاء لحصد نقاط اللقاء والمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل سكري القصيم المركز الخامس برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و3 تعادلات ومثلها خسائر وله من الأهداف 22 وعليه 15 هدفاً.