علمت «عكاظ» من مصادرها أن رباعي فريق الاتحاد طارق حامد، وهنريكي، وكورنادو، وكوستا تحت مجهر المدرب سانتو، الذي سيحدد نهاية الموسم الحالي من خلال تقريره الفني بقائهم من عدمه مع كتيبة النمور في الموسم القادم.إذ ينتهي عقد الثنائي البرازيلي كورنادو وهنريكي الصيف القادم، وتنتهي إعارة الأنجولي كوستا الموسم الحالي، فيما تبقى من عقد المصري طارق حامد موسم ونصف، وستتضح الصورة كاملة حيال مستقبل الرباعي مع العميد بقرار من المدرب سانتو.من جانب آخر، بدأ المدرب سانتو في تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة الطائي السبت القادم عند الساعة 4:00 عصرا على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل، ضمن مباريات الجولة (15) من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسيجري المدرب الاتحادي مناورة كروية اليوم الخميس سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم، والذي يطمح من خلاله لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.