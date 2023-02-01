يسعى الأهلي للانفراد بصدارة دوري يلو حينما يستضيف فريق الأخدود (الخميس) عند الساعة 7:00 مساء على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة، إذ يملك الفريق الأهلاوي 37 نقطة، فيما يحتل فريق الأخدود المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ويعتبر اللقاء بمثابة رد اعتبار للأهلي الذي خسر من الأخدود بهدفين مقابل لا شيء في لقاء الدور الأول بنجران، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء إثارة وندية من الفريقين في ظل التقارب النقطي والصراع على لقب دوري يلو في الموسم الحالي.

فيما سيحل فريق الفيصلي ضيفا على الجبلين عند الساعة 3:55 عصرا على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، إذ يملك الفيصلي 34 نقطة، والجبلين يملك في رصيد 22 نقطة.

ويستضيف القادسية فريق نجران عند الساعة 3:25 عصرا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، إذ يملك القادسية 18 نقطة، ونجران يملك 14 نقطة.