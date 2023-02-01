تبدأ شركة الرياضة السعودية اليوم الأربعاء تغطيتها لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينتا الرباط وطنجة المغربيتان في الفترة من ١ إلى ١١ فبراير ٢٠٢٣م بمشاركة ٧ فرق، ويقام اليوم اللقاء الأول بين فريقي الأهلي من مصر (وصيف الفائز بدوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢) مع أوكلاند سيتي من نيوزلندا (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا ٢٠٢٢).ويشترك في البطولة أيضا كل من: الوداد من المغرب (الفائز بدوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢ ومستضيف البطولة) والهلال من السعودية (الفائز بدوري أبطال آسيا ٢٠٢١) وسياتل ساوندرز الأمريكي (الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف ٢٠٢٢) وريال مدريد من إسبانيا (الفائز بدوري أبطال أوروبا ٢٠٢٢)، وفلامنجو من البرازيل (الفائز بكأس ليبرتادوريس ٢٠٢٢)وتملك الشركة الحقوق الحصرية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لبث مباريات هذه البطولة التي ستبث عبر قنوات SSC المشفرة عبر جهاز Gobx بالإضافة إلى منصة شاهد VIP ضمن الباقة الرياضية.