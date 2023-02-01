أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فوز السعودية باستضافة بطولة نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم عام 2027 للمرة الأولى.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع الجمعية العمومية الـ33 في الاتحاد الآسيوي اليوم (الأربعاء) في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمة له: «لقد حان الوقت لبدء حقبة جديدة، وسيكون شرفاً لنا في السعودية استضافة بطولة نهائيات كأس أمم آسيا لعام 2027، نحن في غاية السعادة، نرحب بكل آسيا في السعودية، ونحن نتقدم بخطوات كبيرة جدا في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية».

وأضاف: «نعدكم بأن تكون بطولة كأس أمم آسيا 2027 في مستوى أكبر من كل النواحي».