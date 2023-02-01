التقى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال المجلس الأسبوعي (الثلاثائية) بمقر المحافظة مساء أمس (الثلاثاء)، مدير فرع مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف العرادي، ومدير فرع مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء تركي بن علي الطريفي، وعدداً من منسوبي المكتب، ورؤساء الأندية الرياضية وعدداً من اللاعبين، بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان والمهتمين والمختصين.

ونوّه بما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله، مؤكداً أن محافظة الأحساء تحظى بالكثير من الإمكانيات والمواهب الرياضية، متمنياً للجميع التوفيق.

وتحدث مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف العرادي عن الدعم الكبير الذي تلقاه وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأمير المنطقة الشرقية، ونائبه، ووزير الرياضة، ومحافظ الأحساء على دعمه لمكتب فرع الوزارة بالمحافظة، منوها بأن مكتب الشرقية ومن خلال مكاتب الوزارة يحظى باهتمام بالغ من القيادة، حفظها الله، ونفذ عددا من البرامج والفعاليات خلال العام الماضي.

من جهته تحدث مدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء تركي علي الطريفي بما تحظى به الرياضة من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وكذلك عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، والدعم الكبير من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وأشار الطريفي إلى عدد من الأنشطة والفعاليات نفذها المكتب خلال العام الماضي، منها إقامة أكثر من ٧٠٠ مباراة وعدد من البطولات الفردية والجماعية، وأضاف أن تم إعادة هيكلة المكتب في عدد من الأقسام وهي قسم الأنشطة والفعاليات، وقسم الأندية، وقسم التراخيص، والتفتيش، مؤكدا حرص المكتب على رفع نسبة ممارسة الرياضة لدى المجتمع. وفي نهاية كلمته قدم الطريفي جزيل الشكر ل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر على هذه الدعوة الكريمة لمجلس الثلاثاء.