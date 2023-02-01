أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي انتخاب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA للفترة 2023 - 2027.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ33 للجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي عقد اليوم (الأربعاء) في العاصمة البحرينية (المنامة).

من جانبه، هنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس «اتحاد القدم» ياسر المسحل، مغردا بقوله: «أبارك لأخي ياسر المسحل انتخابه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ممثلاً عن قارة آسيا.. كل التوفيق له في مهمته المقبلة».