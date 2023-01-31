كشفت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة تفاصيل الالتزامات المالية للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2022-2023 لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو للدرجة الأولى.

وفشلت أندية الاتحاد والوحدة والرائد والتعاون والاتفاق والطائي والفيحاء في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2022-2023.

وبلغت الالتزامات على أندية دوري روشن 304 ملايين ريال، تم سداد 121.2 مليون ريال منها، فيما تمت جدولة 10 ملايين ريال و751 ألف ريال.

وكان النصيب الأكبر من الالتزامات على الاتحاد (72.5 مليون ريال) سدد منها 7.9 مليون ريال، وتبقى 64.6 مليون ريال التزامات متبقية، ثم الوحدة (56.9 مليون ريال) سدد منها 6.4 مليون ريال، وتبقى 50.4 مليون ريال التزامات متبقية.

ونجح النصر في سداد جميع التزاماته البالغة 30.9 مليون ريال، وكذلك الخليج الذي سدد جميع التزاماته بنحو 2.8 مليون ريال، وسدد ضمك معظم التزاماته البالغة 9.3 مليون ريال، بسداد مبلغ 8.3 مليون ريال، ونجح في جدولة مليون ريال من الالتزامات.

وسدد الشباب 12.1 مليون ريال من التزاماته البالغة 14.5 مليون ريال، ونجح في جدولة مبلغ 2.2 مليون ريال لينجح في الحصول على الكفاءة المالية.

وبلغ المتبقي من التزامات دوري روشن لأندية المحترفين نحو 171.9 مليون ريال، من إجمالي 304 ملايين ريال، بنسبة نجاح في السداد والجدولة بواقع 56.5%.

وفي دوري يلو للدرجة الأولى، نجح الأهلي في سداد 39.7 مليون من التزاماته البالغة 54 مليون ريال، وجدولة 14.2 مليون ريال، لتنجح إدارة الرئيس وليد معاذ في نيل شهادة الكفاءة المالية.

ونجحت جميع أندية يلو في الحصول على الكفاءة المالية ما عدا العروبة والقيصومة.

وبلغ المتبقي من التزامات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى نحو 4 ملايين ريال و632 ألف ريال، من إجمالي 95 مليون ريال، بنسبة نجاح في السداد والجدولة بواقع 95%، كان للأهلي نصيب الأسد منها بسداد 42% وجدولة 15% من إجمالي التزامات دوري يلو.

وبلغت إجمالي الالتزامات المتبقية في دوريي روشن ويلو نحو 177 مليون ريال، حرمت 9 أندية من شهادة الكفاءة المالية، 7 منها في دوري «روشن» السعودي، وفريقان من دوري «يلو» للدرجة الأولى.