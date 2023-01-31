زار السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، اليوم الثلاثاء، منطقة (البيت السعودي) في العاصمة البحرينية المنامة، والذي افتتح أمس الاثنين ويستمر حتى مساء غدٍ الأربعاء تزامنًا مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتجوَّل رئيس الفيفا في البيت السعودي واطلع على أهم أركان ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا في نسختها التاسعة عشرة، وهو الملف الذي يحمل شعار (معًا لمستقبل آسيا).

وتعرَّف إنفانتينو على الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات، وتاريخ المنتخب السعودي في كأس آسيا، وتوثيق المحطات التي حقق فيها الصقور الخضر اللقب ثلاث مرات (1984.1988.1996).