واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألمع، تحضيراته لمواجهة نظيره الأسياح، الجمعة القادمة، ضمن منافسات إياب دور ال32 لتصفيات الصعود لدوري الدرجة الثالثة، والتي انتهت مواجهة الذهاب بتعادل الفريقين 2/2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي ألمع بمحافظة رجال ألمع.

وتغادر بعثة الفريق غدا الأربعاء إلى القصيم استعداداً لخوض اللقاء على ملعب منشأة نادي الرائد. وقال المدير الفني للفريق علي حمزة، إن تحضيرات الفريق سارت بالشكل المطلوب، وجاهزون لخوض اللقاء، شاكراً إدارة النادي على ما تقدمه من خدمات، وتسخير كافة الإمكانيات.