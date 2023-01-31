شهدت قائمة الهلال التي اختارها المدرب الأرجنتيني رامون دياز، غيابات مؤثرة لبعض العناصر الرئيسية بسبب الإصابات حيث لم يغادر الثلاثي الهلالي سلمان الفرج، حمد إليامي ومحمد البريك مع البعثة الهلالية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وضمت قائمة الهلال في حراسة المرمى: محمد العويس، عبد الله المعيوف، حبيب الوطيان.

وفي خط الدفاع: علي البليهي سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، متعب المفرج، محمد الخيبري، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، وفي خط الوسط: محمد كنو، لوسيانو فييتو، غوستافو كويلار، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، ميشيل ديلغادو، معاذ فقيهي، محمد القحطاني.

وفي خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيغالو، موسى ماريغا، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.

وقد تغنت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الهداف «أوديون إيغالو» الذي غاب عن الهلال في الجولات الماضية أمام العدالة وأبها والفيحاء في كأس السوبر السعودي، واعتبرت عودته أمرا مهما في هذا التوقيت الذي عانى فيه الشق الهجومي الهلالي فترة غيابه.