وصلت البعثة الهلالية فجر اليوم إلى مدينة الرباط المغربية وذلك استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية المزمع إقامتها في المغرب، والتي ستنطلق يوم غدٍ بلقاء الأهلي المصري وأوكلاند سيتي. وقد استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله الغريري بعثة الفريق الهلالي برئاسة الرئيس فهد بن نافل.

يذكر أن الهلال سيلعب مع فريق الوداد الرياضي المغربي مستضيف البطولة يوم السبت المقبل 4 فبراير ضمن الدور الثاني من مونديال كأس العالم للأندية، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية.