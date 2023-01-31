سطر النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد اسمه بحروف من ذهب، في تاريخ بطولة السوبر السعودي، بعد أن ساهم في تتويج فريقه بكأس السوبر على حساب الفيحاء بإحرازه هدفي الفوز.ويُعد لقب السوبر لهذا الموسم هو الثالث للنجم المغربي حمدالله، بعد أن حققه مرتين مع ناديه السابق النصر، ليكون أكثر لاعب أجنبي يحقق كأس السوبر السعودي، وكذلك أصبح الهداف التاريخي للسوبر بإحرازه 5 أهداف، كما حصل على جائزة هداف السوبر بإحرازه 3 أهداف، كأكثر لاعب يحرز أهدافاً في نسخة واحدة. ولم تتوقف إنجازات حمدالله، إذ ساهم في تحقيق السوبر لفريق الاتحاد لأول مرة في تاريخه، ويُعد ثاني لاعب اتحادي يحرز هدفين في النهائي، ولكنه أول لاعب يتوج فريقه بالكأس، كما ساهم حمدالله في تربع الاتحاد على قائمة أكثر الأندية إحرازاً للأهداف في بطولات السوبر بواقع 8، 5 منها جاءت في النسخة الحالية وكانت بصمته التهديفية في 3 منها.وتنتظر الجماهير الاتحادية من نجمها الساطي المزيد من التألق في اللقاءات القادمة وحصد المزيد من الألقاب، إذ ينافس الاتحاد على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن قاد حمدالله فريقه للتأهل لدور الثمانية، وتنتظره مواجهة قوية أمام وصيفه في السوبر فريق الفيحاء بعد نحو شهر من الآن.