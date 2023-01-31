تصرف إدارة نادي الاتحاد المكافآت للاعبي الفريق الكروي الأول خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد تحقيق كأس السوبر من أمام الفيحاء بهدفين مقابل لاشيء في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وتهدف الإدارة الاتحادية لتحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات والمنافسة على بطولتي كأس الملك ودوري روشن السعودي للمحترفين.وحصل العميد على مبلغ 4 ملايين ريال مكافأة كبطل للسوبر، ومن المتوقع أن تنتعش الخزينة الاتحادية خلال الأيام القادمة بالدعم المالي من رجالات الاتحاد المخلصين من أجل دعم مسيرة الفريق الكروي فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي.وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب سانتو منح اللاعبين راحة ليومين على أن يعودوا للتدريبات مساء غد (الأربعاء) استعدادا للقاء الطائي السبت القادم عند الساعة 4:00 عصرا في حائل ضمن ختام مباريات الدور الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين.