حقق فريق جدة شابتر المركز الأول محليا والرابع عالميا على مستوى ملاك هارلي ديفيدسون، كأكبر مسافة مقطوعة لعام 2022 وبلغت 635,298 كلم.

جدة شابتر فريق سعودي عضو في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ويبلغ عدد أعضائه نحو 1000 عضو. وتأسس النادي عام 1998.

وتم تسجيل مسافة الكيلومترات التي قطعها دراجو هارلي، التي قدرت بأكثر من 635 كلم، من خلال رحلات أسبوعية على مدار السنة، زاروا خلالها كافة مناطق المملكة من أقصى الشمال إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه.. بخلاف المشاركات والرحلات الدولية.

وأكد رئيس فريق (جدة شابتر - نادي ملاك هارلي بجدة) الكابتن عبدالعزيز الباتل أن هذا التصنيف يعني للفريق الكثير وهو من المعايير المعتبرة بالتمايز بين الفرق وهو امتداد للعديد من التصنيفات التي تصدرها والجوائز التي حصدها الفريق، حيث يعد جدة شابتر من أكبر الفرق بالخليج من حيث عدد الأعضاء وعدد الرحلات والمسافات المقطوعة سنوياً. وينظم النادي الكثير من الرحلات لكافة مناطق المملكة تزيد على ١٠٠ رحلة لأكثر من ٤٠ وجهة بالمملكة تشمل كافة مناطق المملكة للمشاركة في تسليط الضوء على السياحة بالمملكة العربية السعودية بشكل عام والوجهات المفضلة للدراجين بشكل خاص، ويولي الفريق أهمية بالغة بالمشاركة المجتمعية سواء تلك المبادرات التوعوية أو التطوعية انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لدى كافة أعضائه كلٌ وفق تخصصه واهتماماته.