فتحت المملكة العربية السعودية ذراعيها في شهر يناير من هذا العام 2023 لنجوم الرياضة في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية، باحتضانها جملة من الأحداث العالمية التي نظمتها وزارة الرياضة، وخطفت أنظار الملايين حول العالم من خلال إشباع شغفهم الرياضي بالمتابعة، فضلا عن آلاف الزوار الذين حضروا وتواجدوا في مواقع البطولات المقامة على أراضي المملكة، والاستمتاع بأجوائها الشتوية في أول أشهر السنة الميلادية 2023.حزمة من الفعاليات الرياضية العالمية على أرض المملكة تؤكد أن النجاحات المتلاحقة التي تسجل للمنظومة الرياضية ما هي إلا تجسيد واضح وجلي على الدعم الذي يجده القطاع الرياضي، من قِبل القيادة الرشيدة، التي مهدت طريق التميز، ورسمت خارطة التفوّق للمملكة العربية السعودية بدعم استثنائي وتوجيهات كريمة.باكورة الاستضافات العالمية التي قصّت شريط الشهر الحافل كان رالي داكار السعودية 2023 في نسخته الرابعة، الذي جاب فيه المتسابقون العالميون على 455 مركبة مناطق المملكة طولًا وعرضًا في 14 مرحلة مختلفة، مستمتعين بتضاريسها وطبيعتها، في أجواء مفعمة بالحماس والتحدي في مختلف فئات السباق، ووسط متابعة دولية على أعلى المستويات.وفي خضم الإثارة لرالي داكار السعودية 2023، وما عاشه المتسابقون من لحظات لا تنسى بين كثبان الرمال ووسط الجبال التاريخية الراسخة، انطلق حدث رياضي آخر في لعبة شعبيتها طاغية حول العالم، حضر فيها نجوم الليغا الإسبانية الموزعون في 4 فرق، يتقدمهم برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى ريال بيتيس وفالنسيا.بطولة كبرى أشبعت رغبات المحبين الذين ملأوا جنبات ملعب الملك فهد في مواجهاتها الثلاث، وحظيت بمتابعة عالمية إعلاميًا وجماهيريًا من أنحاء العالم كافة، الذين استمتعوا بغزارة الأحداث والأهداف المسجلة.المملكة وجهة مفضلة للرياضيين، لذلك استمرت المنافسات العالمية على أرضها، فمع انتهاء قصة السوبر الإسباني بتفاصيله المثيرة، فتح ملف السوبر الإيطالي، الذي صوّب أنظار عشّاق الكرة الإيطالية صوب الرياض، التي استقبلت الجارين إيه سي ميلان وإنتر ميلان، في حدثٍ «سوبر»، تعتلي قمته كأس غالية هي الأولى في الموسم الحالي للكرة الإيطالية.وللسرعة والتشويق مكان واسع في الشهر الحافل «يناير»، حيث استقبلت جوهرة المملكة «الدرعية التاريخية» نجومًا عالميين في الموسم التاسع لبطولة العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي»، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وللمرة الثانية تحت الأضواء ليلًا، حيث شهدت البطولة التي أقيمت على مدار يومين أول تجربةٍ رسميةٍ لسيارات الجيل الثالث GEN3.الشهر الرياضي العالمي في المملكة لم يكن ليمضي دون الإعلان عن انطلاق حدث رياضي دولي عالمي في لعبة أخرى مختلفة، تجسد الجملة الشهيرة بأن السعودية موطن للرياضات العالمية، ألا وهي بطولة طواف السعودية 2023 في محافظة العُلا، التي ستستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة 112 متسابقاً، يمثلون 16 دولة من أنحاء العالم.31 يومًا من الفعاليات الرياضية المتنوعة، التي جذبت محبي الرياضة لزيارة المملكة، وأشبعت شغف عشّاقها داخل حدودها الشاسعة، وساهمت في خلق تجربة رياضية مختلفة ومميزة لنجوم الرياضة في مختلف الألعاب، وسط تغطيات دولية واسعة أعطت المملكة المكانة الريادية التي تستحقها.