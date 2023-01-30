تنطلق بعد غد (الخميس) بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى الـ١٢ للجامعات للموسم الرياضي الثالث عشر، باستضافة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتستمر لمدة يومين.وأوضح مدير البطولة الدكتور عبدالإله الصلوي أن البطولة التي ستقام على ملعب ومضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، ستشهد مشاركة أكثر من ٣٠٠ لاعب يمثلون (22) جامعة سيتنافسون في سباقات ١٠٠ - ١١٠ - ٢٠٠ - ٤٠٠ - ١٥٠٠ - ٥٠٠٠ - (٤ × ١٠٠ م) تتابع - (٤ × ٤٠٠) تتابع والقفز بالعصا والعشاري ورمي الرمح وقذف القرص والوثب الطويل ودفع الكرة الحديدية.وأبان الصلوي أنه سيسبق البطولة بيوم عقد الاجتماع الفني لتحديد أهلية المشاركات، وتوقيت المنافسات، مشدداً على أن اتحاد الجامعات يهدف من خلال تنظيم مثل هذه البطولات لخلق جيل من اللاعبين ليكونوا دعامة للمنتخبات الوطنية لألعاب القوى التي شهدت حصول العديد من الأبطال الذين نالوا ميداليات جامعية على بطولات قارية ودولية، مثمناً في هذا الصدد تعاون وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى لإنجاح البطولة من الجانبين الفني والتحكيمي، وتسخير جميع إمكاناته لاتحاد الجامعات للوصول إلى الهدف الأساسي من تنظيم مثل هذه البطولات، ولجامعة الملك فهد للبترول والمعادن استضافة البطولة.