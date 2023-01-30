كشفت مصادر «عكاظ» صدور قرار لجنة الانضباط بإيقاف رئيس نادي عكاظ الرياضي في محافظة الطائف لمدة عامين وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما شمل القرار استبعاد النادي من المشاركة في دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الرياضي (2022 - 2023) ومنعه من تسجيل اللاعبات لفترة تسجيل واحدة عند أقرب فترة تسجيل للموسم الرياضي (2023 - 2024) وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت المصادر إلى إلغاء نتيجة المباراة واعتبار فريق نادي عكاظ خاسرا بنتيجة (3-0) لصالح فريق نجمة جدة، بالإضافة إلى إيقاف إدارية النادي لمدة (14) يوما في جميع المباريات الرسمية التي يحق لها المشاركة فيها وإلزام نادي عكاظ بدفع غرامة مالية قدرها أربعة آلاف ريال تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واشتمل قرار لجنة الانضباط أيضا على إلزام نادي عكاظ بلعب مباراته القادمة على أرضه دون جمهور وذلك بعد ثبوت قيام جمهور النادي باقتحام الملعب بعد نهاية المباراة وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وإلزام نادي عكاظ بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.