تجلّى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مساء اليوم أمام الفيحاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد، وقاد فريقه الاتحاد لتحقيق فوز ثمين على الفيحاء بهدفين مقابل لا شيء، في نهائي كأس السوبر السعودي. وزرع حمدالله فرحة كبيرة في نفوس الاتحاديين بتسجيله الهدفين الحاسمين اللذين برهن من خلالهما على قيمته الفنية وقدراته التهديفية. واستحق «العميد» الفوز قياساً على تفوقه المطلق في المباراة.ولم يكتفِ عبدالرزاق حمدالله بإحراز هدفي الفوز، بل سيطر على جوائز البطولة الفردية، فتُوج هدافاً للبطولة برصيد 3 أهداف، إذ أحرز هدفاً في مباراة نصف النهائي أمام النصر، وهدفين في النهائي، كما حصل على أفضل لاعب في البطولة.