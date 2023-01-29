بعد سنوات من انتظار تذوق طعم الفرح والذهب والصعود لمنصات التتويج، أنهى الاتحاد غيابه عن البطولات بعد انتظار دام قرابة 4 سنوات، إذ صعد أخيراً «التوأمان» الرئيس أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي إلى منصة تتويج العميد ببطولة كأس السوبر، عقب الفوز على الفيحاء بهدفين دون مقابل، سجلهما هداف النمور التاريخي المغربي عبدالرزاق حمدالله.وخضعت بطولة كأس السوبر المستعصية على الاتحاد منذ سنوات أخيراً،بعد أن نجح في تحقيقها للمرة الأولى بتاريخه، إذ خسر نهائيين سابقين أمام الفتح والهلال، وكانت من نصيب العميد في المرة الثالثة أخيراً.