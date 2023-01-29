أثبتت جماهير الاتحاد أنها الداعم الحقيقي للعميد، وساهمت بحضورها المميز من خلال «التيفو» وتشجيعها المثالي الذي قاد النمور لتحقيق لقب كأس السوبر بكل جدارة واستحقاق، بعد الفوز على الفيحاء بهدفين مقابل لا شيء.وجسدت الجماهير الاتحادية شعبيتها بالتواجد الكبير في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، من خلال بطولة السوبر في مباراة النصر بنصف النهائي التي انتهت بنتيجة 3-1، ومواجهة النهائي أمام الفيحاء التي كسبها العميد بهدفين مقابل لا شيء، وعاشت جماهير العميد فرحة كبرى بحصد النمور أولى البطولات المحلية في الموسم الحالي.