عادل مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجوم الهلال، بالحصول على لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية. إذ عادل رقم خماسي الهلال سلمان الفرج، ومحمد البريك، وجحفلي، وياسر الشهراني، وسالم الدوسري، الذين حصلوا على البطولة في 3 نسخ ماضية.

وفاز خماسي الهلال باللقب مع الفريق الأزرق في مواسم 2015-2016 و2018-2019 إضافة إلى 2021-2022.

بينما توج المهاجم المغربي بالبطولة ثلاث مرات، مرة مع الاتحاد ومرتين مع فريقه السابق النصر، الأولى كانت أمام التعاون بركلات الترجيح موسم 2020، والثانية على حساب الهلال بنتيجة 3-0 في 2021، والثالثة أمام الفيحاء في نسخته الحالية 2023.