في الوقت الذي نجح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله المحترف في صفوف الفريق الاتحادي بقيادة العميد لتحقيق كأس السوبر السعودي في الموسم الحالي، أكد لـ«عكاظ» مصدر مطلع أن الإدارة الاتحادية تستعد لحسم أمر تجديد عقد المهاجم عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين قادمين بتوصية من المدرب سانتو، وتهدف إدارة العميد للمحافظة على استقرار الفريق الكروي في الموسم الحالي.

وكان اللاعب حمدالله دخل فترة «الـ6 أشهر» ليحق له التوقيع لأي نادٍ خلال ديسمبر الماضي.

وأهدى النجم حمدالله كأس السوبر «لجماهير العميد الوفية التي ساندت الفريق الكروي في كل مكان وزمان، وتستحق الذهب نظير وقفتها الصادقة مع النمور».