كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تواصل مع الرباعي هاري ماغواير، وبرونو فيرنانديش، وكاسيميرو، ورافائيل فاران، زملائه السابقين في مانشستر يونايتد، للسفر إلى العاصمة السعودية (الرياض) لمشاهدته ودعمه وهو يلعب بقميص النصر في مباراته القادمة أمام الفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم، وفق التقرير الذي نشر في موقع الـ«RT» الإلكتروني، في إشارة واضحة إلى أن رونالدو سعيد بالتواجد في السعودية والتعاقد مع النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر الماضي قبيل انطلاق مونديال «قطر 2022»، وذلك بعد توتر علاقتهما.