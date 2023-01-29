نفى رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وجود أي تحديات في سباقات الفورمولا إي، مشيراً إلى أنه «أصبح لدينا فريق متكامل عنده خبرة وعنده ثقة.. وصار هناك تقسيم للعمل وتعرف كل مجموعة ما هو مطلوب منها بالتحديد».

جاء ذلك في تصريح رداً على سؤال من «عكاظ»، مضيفاً أنهم في الاتحاد يجدون كل الدعم من الحكومة ومن وزارة الرياضة، ومن الدرعية ومن الفورمولا إي ومن السي بي إكس، «فليست هناك تحديات، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يمثل تحدياً هو إذا جاء شيء خارج عن الإرادة مثل الأحوال الجوية أو ما شابهها، والحمد لله الفريق منسجم وكل جزء منه يعرف المطلوب منه».

وجوابا على سؤال آخر من «عكاظ» عما إذا كان قد تم إجراء تغييرات على حلبة السباق، قال «لا يوجد أي تغييرات تذكر، وربما هناك أشياء بسيطة في المنعطفات تغيرت لكنها لا تمثل شيئاً يذكر».

وعن توظيف السيدات في الاتحاد، قال الأمير خالد مجيباً عن سؤال «عكاظ» «نحن عندنا نسبة كبيرة من السيدات اللاتي يقمن بتنظيم السباقات، وأيضا نسبة كبيرة من موظفي الاتحاد من السيدات، وهذا ليس برنامجاً من الاتحاد ولكنه توجهات منا كدولة، ونحن نفعل ذلك لأنه بالفعل لدينا نساء ذوات كفاءة وهن خير من يمثلنا، ولا فرق».