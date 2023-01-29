تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو درة الملاعب (استاد الملك فهد الدولي) عند تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم (الأحد) لمتابعة الحدث الأبرز الذي يجمع الاتحاد بنظيره الفيحاء في نهائي كأس السوبر التاسع.

قبل 10 أيام فقط، التقى الفريقان في دوري روشن السعودي وانتصر الاتحاد بثلاثية نظيفة، واليوم يلتقيان مجدداً بروح جديدة ومعنويات مرتفعة وطموحات كبيرة، فاليوم يقف الفريقان أمام ذهب السوبر الأول في تاريخهما، واليوم سيكتب أحدهما تاريخا جديدا في مسيرته، إذ لم يسبق لأي منهما الحصول على هذه الكأس الغالية.



وعلى رغم أن الاتحاد سبق أن لعب نهائي السوبر مرتين من قبل إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الكأس بعد خسارته من الفتح عام 2013، ومن ثم أمام الهلال عام 2018، فيما يعد هذا النهائي هو الأول في تاريخ فريق الفيحاء بعد أن حقق أول ألقابه في الموسم الماضي بحصده كأس خادم الحرمين الشريفين.



يخوض فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد فوزه القوي والمستحق على نظيره النصر في الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدف، واستطاع المدرب البرتغالي نونو سانتو الوصول للتشكيلة المثالية للنمور في آخر مباراتين بتواجد ايغور كورنادو كصانع ألعاب بجوار رومارينهو وخلف الهداف السوبر عبدالرزاق حمدالله، ووجود برونو هنريكي في المحور بجانب طارق حامد، لينفجر النمور هجومياً بإحراز 6 أهداف في مباراتين متتاليتين ولأول مرة في هذا الموسم، كما تألقوا دفاعياً إذ لم تهتز شباكهم إلا مرة واحدة في اللقاءين، ومن المنتظر أن يخوض الداهية البرتغالي سانتو النهائي بذات التشكيلة الأخيرة أمام النصر.



أما فريق الفيحاء فإنه يدخل هذا اللقاء بعد تفوقه على حامل اللقب الهلال بهدف دون مقابل، ويعتمد المدرب الصربي فوك راشوفيتش التعامل بطريقة 5 - 4 - 1.



ويبرز في البرتقالي الحارس العملاق فلاديمير ستويكوفيتش وهداف الفريق انتوني نواكايمي والوافد الجديد البرازيلي باولينيو، وفي الدفاع يبرز الثنائي سامي الخيبري والبرازيلي ريكاردو رايلر.



يذكر أنه في النسخ الثماني السابقة لكأس السوبر تُوجت 5 فرق، وهي: الهلال 3 مرات كأكثر الفرق تتويجاً، ومن ثم النصر مرتين، ومن بعدهما كل من: الفتح والشباب والأهلي بواقع مرة واحدة لكل فريق.