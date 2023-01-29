أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بحق نادي الهلال، وذلك بسبب قيام جمهور نادي الهلال برمي 18 علبة مياه تجاه مضمار الملعب وإصابة مسؤولي المباراة التي أقيمت ضمن دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الفيحاء، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وأكدت اللجنة ثبوت مخالفة جمهور نادي الهلال للمادة (52-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما أعلنت «الانضباط» معاقبة لاعبي نادي النصر نواف بوشل وعبدالمجيد الصليهم بسبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة «فلاش إنترفيو» بعد نهاية مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، وذلك وفقا لما ورد عن المسؤول الإعلامي للمباراة.

وأكدت اللجنة ثبوت مخالفة اللاعبين للمادة (63-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزام كل منهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرة إلى أن القرارين غير قابلين للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وفي السياق، قررت لجنة الانضباط والأخلاق تغريم نادي الاتحاد 10 آلاف ريال بسبب تأخر لاعبي نادي الاتحاد في الدخول إلى أرضية الملعب أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر، مما أدى إلى التأخر في بداية شوطي المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.