اختتمت اليوم (السبت)، منافسات الجولة الثانية من سباق كور الدرعية إي بري 2023، والجولة الثالثة من بطولة العالم «إي بي بي فورمولا إي»، التي تحتضنها الدرعية للمرة الخامسة على التوالي، تحت الأضواء الكاشفة ليلاً.وتوّج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، الفائزين؛ إذ تمكّن الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق «تاغ هوير بورشه فورمولا إي» من الحصول على المركز الأول للمرةِ الثانيةِ توالياً، فيما حلّ البريطاني جايك دينيس سائق فريق «أفالانش أندريتي موتورسبورت» ثانياً، وجاء الألماني رينيه راست سائق فريق «ماكلارين نيوم فورمولا إي» ثالثاً للترتيب.وشهد السباق الذي تحتضنه المملكة أول تجربةٍ رسميةٍ لسيارات الجيل الثالث GEN3 في الدرعية، بعد إطلاقها العام الماضي في موناكو، إذ انطلقت التجارب الحرّة والتصفيات التأهيلية عند الرابعة مساءً، ونجح خلالها البريطاني جيك هيوز سائق «ماكلارين نيوم فورمولا إي» في الحصول على المركز الأول، تلاه النيوزيلندي ميتش إيفانز سائق «جاكوار ريسينغ»، ومن خلفهما الألماني رينيه راست سائق «ماكلارين نيوم فورمولا إي».وبدأت منافسات سباق كور الدرعية إي بري 2023، المنبثقة من سباقات بطولة العالم «إي بي بي فومولا إي»، أمس (الجمعة) 27 يناير، بالجولة الثانية، وفاز بها الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق «تاغ هوير بورشه فورمولا إي»، فيما نجح البريطاني جايك دينيس سائق فريق «أفالانش أندريتي موتورسبورت»، في حصد المرتبةِ الثانية في السباق، وحلّ البريطاني سام بيرد سائق فريق «جاكوار تي سي اس» ثالثاً في الترتيب.وستنتقل بطولة العالم «إي بي بي فورمولا إي» إلى مدينة حيدر آباد الهندية في فبراير المقبل، كما ستحط المنافسةُ رحالها بعد ذلك في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية خلال الشهر ذاته، يليها توالياً البرازيل، وألمانيا، وموناكو، وإندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، ثم المملكة المتحدة في آخرِ محطةٍ للمنافسة.الجدير بالذكر أن سباق كور الدرعية إي بري 2023، شارك فيه 11 فريقاً، يمثلها 22 سائقاً، على حلبة الدرعية البالغ طولها 2.495 كم، وتستمد إضاءتها من تقنية (LED) الصديقة للبيئة.