تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (السبت)، الفائزين في حفل كأسَي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض.

ولدى وصول أمير الرياض كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل.

وفي بداية الحفل، عزف السلام الملكي، ثم بدأ السباق على الشوط العاشر لكأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج (فئة 1 محلية) وحقق المركز الأول الجواد (مستولي) للمالك أبناء هيف القحطاني، وتوج أمير منطقة الرياض الفائزين بالكأس.

ثم بدأ الشوط الـ11 على كأس خادم الحرمين الشريفين (فئة 1 محلية) المصنف دولياً والمؤهل لكأس السعودية، حيث حقق الجواد «سكوت لاند يارد» للمالك الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتوج أمير منطقة الرياض، الفائز الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشهد الحفل شوطاً مخصصاً للمنافسة على «كؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين» على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، إضافة إلى الهدية العينية لصاحب الجواد الفائز، حيث حقق المراكز الثلاثة الأولى محمد الشريماء، وذرب التمياط، وسلمان آل رشيد.