عزز فريق الأهلي صدارته لدوري الدرجة الأولى (دروي يلو) بعد فوزه على مضيفه القيصومة 2-0 مساء اليوم (السبت) على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وافتتح الجزائري رياض بودبوز أهداف الأهلي في الدقيقة 17 عبر تمريرة بينية بواسطة الهولندي من أصول مغربية هشام فايق، الذي سجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

ورفع الأهلي بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني رصيده النقطي إلى 37 نقطة، مبتعدا عن الفيصلي الذي خسر في الجولة ذاتها أمام نادي الرياض بهدف نظيف.