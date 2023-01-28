يدخل الفريق الاتحادي مباراة السوبر السعودي أمام الفيحاء على نهائي الكأس وهو لا يزال يتذكر الحارس العملاق الصربي فلاديمير ستويكوفيتش «الذي يبلغ طوله 1.95 متر» عندما وقف سداً منيعاً أمام الهجوم الاتحادي، ولعب دور البطل وحافظ على شباك الفيحاء نظيفة وحماها بقفازه من الهجمات المتتابعة التي تعددت من أجل تعديل النتيجة بعد الهدف الذي سجله لاعب الفيحاء محمد أبوسبعان في المباراة التي أقيمت بالمجمعة ضمن دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في النسخة الماضية، فهل يمنع الحارس فلاديمير الاتحاد من تحقيق هذه البطولة كما منعه من التأهل لنهائي كأس الملك العام الماضي؟