تشهد النسخة التاسعة من بطولة كأس السوبر السعودي تتويج بطل جديد، وذلك في اللقاء النهائي الذي يقام مساء غد الأحد بين فريقي الاتحاد والفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على النصر 3-1 في نصف النهائي، فيما فاز الفيحاء على الهلال 1-0.

يذكر أن الاتحاد لعب النهائي مرتين بنظامه القديم لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب، حيث خسر أمام الفتح 2-3 في النسخة الأولى من البطولة عام 2013، وكذلك من الهلال 1-2 عام 2018.

في حين يظهر الفيحاء حامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في هذا النهائي لأول مرة في تاريخه.

وقد حققت خمسة أندية لقب هذه البطولة وكان الهلال الأكثر تحقيقاً له بواقع ثلاث بطولات أعوام 2015 و2018 و2021، والنصر مرتين عامي 2019 و2020، فيما حققت 3 أندية اللقب مرة واحدة، وهي: الفتح عام 2013، والشباب عام 2014، والأهلي عام 2016، فمن سيكون البطل الجديد للمرة الأولى في تاريخه، وبنظام البطولة الجديد، العميد أم الفهود؟