يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء غد الأحد نهائي كأس السوبر السعودي، المباراة المنتظرة بين فريقي الاتحاد والفيحاء للظفر بهذه الكأس.وقد التقى الفريقان عبر تاريخهما وفي جميع البطولات 11 مباراة، فاز الاتحاد في 6 مواجهات، فيما فاز الفيحاء في 5 مباريات، ولم تعرف مواجهات الفريقين التعادل.وكان الاتحاد قد فاز بـ3 أهداف نظيفة في آخر لقاء جمعه بالفيحاء ضمن دوري روشن للمحترفين، ضمن منافسات الأسبوع الـ14.