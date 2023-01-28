عبر عدد من الإعلاميين لـ«عكاظ» عن انطباعاتهم حول سباق الفورمولا إي الدرعية الذي يشاركون في تغطية أحداثه من خلال المركز الإعلامي المرفق بالمنافسات.إذ أعربت زبيدة محررة صحفية بالصحافة العربية عن إعجابها بالتنظيم المصاحب للفورمولا، شاكرة للمجهود الذي يتم تقديمه، ومشيرة إلى أن المركز الإعلامي رائع ويضم إعلاميين من جميع أنحاء العالم وتسود فيه روح التكاتف.أما الإعلامي سمير المصري فقال: «أود أن أهنئ إدارة الفورمولا في هذه السنة، فهي إدارة مميزة، وما نراه عاماً بعد آخر يختلف ويشهد تطورا متواصلا، خصوصا في المركز الإعلامي، حيث نرى إعلاميين من كل دول العالم، مع دقة في التنظيم وتوفير معدات تسهم في نقل أحداث السباق أولا بأول لكل العالم مباشرة على الهواء».كذلك قال نائب رئيس تحرير صحيفة الوئام بندر السليس: «التنظيم أكثر من رائع، وكل الإمكانات تم تسخيرها للإعلاميين حتى يمارسوا دورهم الإعلامي بكل سهولة».أما مراسل اسكاي نيوز عربية في السعودية علي الشريف، فقال إن وجوده في المركز الإعلامي الخاص بتغطية سباقات الفورمولا إي، أتاح له مشاهدة إعلاميين من جنسيات مختلفة وصحفيين قادمين من مختلف دول العالم لتغطية الحدث للمرة الخامسة بالسعودية، مبدياً سعادته بهذا الاهتمام العالمي بالسباقات المقامة في المملكة العربية السعودية.