أبدت عضو الاتحاد السعودي للسيارات عضو لجنة رياضة السيارات النسائية بالاتحاد الدولي أسيل الحمد سعادتها بالمشاركة في فورمولا إي ـ الدرعية.وقالت في تصريح إلى «عكاظ»: «لدينا في الاتحاد الدولي برنامج على شكل ورشة عمل تعليمية للفتيات من عمر 12 إلى 18 سنة، والحمد لله استضفناه، والغرض منه ترويج رياضة السيارات للفتيات لإلهامهن في هذا المجال».وكشفت أسيل الحمد وجود هدف آخر هو تنوير الفتيات عن الوظائف المتنوعة التي توفرها رياضة السيارات سواء في مجالات قيادة سيارات السباق، أو هندسة الميكانيكا، أو قيادة فريق السباق، أو التخصص في الإعلام المتعلق بالسباقات.يذكر أن سباق الفورمولا إي بالدرعية في عامه الخامس يتم تحت ضيافة المملكة في الفترة من ٢٧ إلى ٢٨ يناير 2023.