أوضحت متسابقة السيارات إيناس حمزة لـ«عكاظ» أنها شاركت في «الفورمولا إي» كمارشال، استكوتونير مارشال، وهو عمل يتم داخل مرآب السيارات (القراش) لمراقبة الأشياء المسموح عملها وغير المسموح عملها، ومن ثم القيام بتدوينها وأخذ القرار من الإف آي إيه.وأوضحت أنه سبق لها المشاركة في سباقات ماضية للسيارات من أهمها مشاركتها في رالي جميل، وفي سباقات الاتحاد السعودي مثل تايم أتاك والأوتوقريس وسباق الهضبة.وعن مشروعها القادم في رياضة السيارات، أوضحت إيناس أنها ستشارك بعد شهر في (رالي جميل) التابع لعبداللطيف جميل.