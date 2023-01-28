سقط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في امتحانه الكبير الأول مع فريقه الجديد النصر، وذلك بخسارة مواجهة نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر السعودية لكرة القدم على ملعب الملك فهد في الرياض أمام الاتحاد 1-3. ولفتت البداية المتعثرة للنجم البرتغالي مع ناديه النصر أنظار الصحافة العالمية، إذ لم ينجح رونالدو في تسجيل أي هدف حتى الآن مع النصر خلال مباراتين، وخسر بطولة السوبر.

وفي أعقاب الخسارة القاسية أمام الاتحاد، تحركت الإدارة النصراوية بصورة عاجلة لإتمام التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش. وكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن إدارة النصر رفعت عرضها السابق الذي قدمته للكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الحالي البالغ من العمر 37 سنة بعد دخوله الفترة الحرة التي تخوله التوقيع لأي نادٍ، إذ ينتهي عقده في 30 من يونيو 2023. وكان العرض النصراوي لمدة سنتين ونصف بقيمة 40 مليون يورو وتم رفعه إلى ٤٥ مليون يورو. وكشفت المصادر أن مسؤولا في ريال مدريد منح النصر الضوء الأخضر لشراء المدة المتبقية لتسجيله في الميركاتو الشتوي الذي ينتهي في أقل من 48 ساعة.