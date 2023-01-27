قفز فريق الشباب للمركز الثالث في دوري روشن السعودي بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه الطائي لفوز بهدفين لهدف في اللقاء المقدم من الجولة 18، فيما تفوق الفتح على ضيفه الوحدة بهدفين دون مقابل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة.على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، قاد المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور فريقه الشباب للفوز على مضيفه الطائي بهدفين لهدف إذ تقدم الطائي أولاً عن طريق أمير سعيود (د: 9)، ومن ثم أحرز جونيور هدفين (د: 18، 38)، ليحقق الشباب فوزه التاسع ويصل للنقطة 31 ويحتل ثالث الدوري، فيما تلقى الطائي الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 18 نقطة وفي المركز التاسع.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، انتصر الفتح على نظيره الوحدة بهدفين دون مقابل وجاء الهدفان عن طريق كل من: فراس البريكان (د: 25)، ومراد باتنا (د: 90+3)، وحصل مدافع الوحدة أوسكار دوراتي على بطاقة حمراء في منتصف الشوط الثاني، وبهذه النتيجة يحقق الفتح الانتصار السابع ويصل للنقطة 21 وفي المركز السادس، فيما تلقى الوحدة الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 15 نقطة وفي المركز الثاني عشر.