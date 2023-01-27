في قمة جماهيرية كبيرة اكتظت بها مدرجات ملعب الملك فهد (الدرة) واصل فريق الاتحاد هيمنته على مواجهاته المباشرة مع النصر، وكرر تفوقه مجدداً بثلاثية البرازيلي رومارينهو والمغربي عبدالرزاق حمدالله ومهند الشنقيطي، في مباراة نصف النهائي من كأس السوبر السعودي في حلته الجديدة، وكان الفريق النصراوي المدجج بالنجوم يتقدمهم النجم العالمي البرتغالي «رونالدو» عجز عن فك العقدة الاتحادية التي دامت أكثر من 4 سنوات أو ما يعادل 1500 يوم دون تحقيق أي انتصار على الاتحاد في جميع البطولات، فبعد هذه المباراة وصل النصر إلى المباراة العاشرة دون تحقيق الفوز على الاتحاد، إذ فاز الاتحاد في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وكان آخر فوز للنصر على الفريق الاتحادي في ديسمبر 2018 بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله بجدة.