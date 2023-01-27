تأهل فريقا الاتحاد والفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزهما المستحق على النصر والهلال، إذ تفوق الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي، فيما فاز الفيحاء على الهلال بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز وذلك في نصف نهائي كأس السوبر.على استاد الملك فهد الدولي، شهد الشوط الأول تفوقا اتحاديا فبعد مرور ربع ساعة قدم الثلاثي عبدالرحمن العبود وعبدالرزاق حمدالله ورومارينهو فاصلا مهاريا رائعا بتمريرات قصيرة ختمها رومارينهو في الشباك النصراوية كهدف اتحادي أول (د: 15)، وكاد النصر يعود للقاء برأسية كريستيانو رونالد تصدى لها ببراعة الحارس مارسيلو غروهي، وقبل نهاية الشوط الأول وضع عبدالرزاق حمدالله بصمته التهديفية بعد عرضية مميزة من رومارينهو قفز لها حمدالله ووضعها في الشباك النصراوية كهدف ثان للاتحاد (د: 43).وفي الشوط الثاني، دفع مدرب النصر رودي جارسيا بعدة تغييرات لتدارك الأمور وتمكن تاليسكا من إنعاش الآمال النصراوية بعد إحرازه لهدف التقليص بتسديدة قوية (د: 67)، وفي الوقت بدل الضائع ومن هجمة مرتدة قادها المميز رومارينهو تجاوز بها الدفاعات النصراوية ومرر الكرة للمنطلق مهند الشنقيطي ليسددها قوية من تحت يدي الحارس روسي كهدف ثالث للاتحاد (د: 90+3)، لينتهي اللقاء بفوز اتحادي مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، تفوق فريق الفيحاء على نظيره الهلال بهدف دون مقابل جاء عن طريق البرازيلي باولينيو بعد هجمة منظمة قادها فيكتور رويز ليمررها للمندفع بالولينيو ليواجه الحارس عبدالله المعيوف ويضعها على يساره في المرمى كهدف أول للفيحاء (د: 21)، وسنحت فرصة هلالية للتعديل بعد خمس دقائق فقط عندما تحصل عبدالله الحمدان على ركلة جزاء وتقدم لها سالم الدوسري ولكن القائم وقف أمام تسديدة الدوسري لتضيع الركلة وتبقى النتيجة على ماهي عليه، وفي الشوط الثاني كاد الفيحاء أن يضاعف النتيجة بعد إحراز فيكتور للهدف الثاني ولكن الحكم سيمون مارسينياك ألغاه لوجوده في حالة تسلل، وبعد 7 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم سيمون عن نهاية اللقاء بفوز الفيحاء بهدف دون مقابل.