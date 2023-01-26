رغم العزلة الرياضية الدولية التي تعيشها روسيا وبيلاروس، بتوصية من اللجنة الأولمبية الدولية منذ فبراير 2022 بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المنافسات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واتبع عدد من الاتحادات الدولية التوصية، وسمح البعض الآخر للرياضيين الروس والبيلاروس بالمنافسة تحت علم محايد.عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لتي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية في خريف 2023، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT» الإلكتروني، إذ قال المجلس الأولمبي الآسيوي على موقعه الرسمي: «يجب أن يتمكن جميع الرياضيين، بصرف النظر عن جنسيتهم أو جواز سفرهم، من المشاركة في المسابقات الرياضية»، مضيفا: «عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس المؤهلين فرصة للمشاركة في المسابقات الآسيوية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية».