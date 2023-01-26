حقق نادي الفيحاء فوزاً ثميناً على نظيره الهلال، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم (الخميس) على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ليبلغ المباراة النهائية.

وجاء هدف المباراة من إمضاء مهاجم الفيحاء اللاعب البرازيلي باولينيو عند الدقيقة (21) من الشوط الأول، فيما سنحت بعد 5 دقائق الفرصة للهلال لمعادلة النتيجة بعد الحصول على ضربة جزاء، إلا أن المهاجم سالم الدوسري أضاعها بعد أن ارتطمت بالعارضة على يمين حارس الفيحاء، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استمرت الهجمات الفيحاوية، لتسفر عن إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 56، إلا أن الحكم ألغاه لوجود حالة تسلل، لتبقى نتيجة المواجهة على ماهي حتى نهايتها، ليصبح الفيحاء أول طرفي نهائي كأس السوبر السعودي، بانتظار الفائز من مواجهة النصر والاتحاد على استاد الملك فهد في الرياض.