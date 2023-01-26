اعتمد مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم الخطة الاستراتيجية للتسويق والاستثمار التي قدمها مستشار المجلس المشرف على لجنة الاستثمار لؤي غلايني، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد في الرياض، بحضور رئيس مجلس الرابطة عادل الفقي وجميع الأعضاء.واطّلع المجلس على العروض المقدمة من بعض شركات الرعاية والاتفاق على إكمال مسوغات التعاقد حيالها، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة الرقابة والمتابعة المعتمد من المجلس بزيارة الروابط الفرعية واعتماد ما جاء فيه.واطلع المجلس على مشاركة لجنة الاستثمار في ملتقى فرص بالمشاركة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك لتقديم خطط واستراتيجية الرابطة للزوار والمهتمين بالاستثمار من زوار الملتقى.واختتم رئيس المجلس الاجتماع بالشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه بالرابطة وأعمالها، ولرئيس الاتحاد ياسر المسحل على كل ما يقدمه للرابطة من تسهيلات ودعم للتقدم والتطوير للرابطة والعاملين عليها.