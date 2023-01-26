يبدأ اللاعب ماجد كنبه مبارياته مع الفريق الشبابي من مباراة ضمك الخميس القادم بالرياض ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن وقع عقد انضمامه إلى الشباب ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسمين ، وذلك عقب شراء المدة المتبقية من عقده مع نادي الفتح، التي تكفل بها العضو الذهبي بنادي الشباب محمد المنجم.من جانبها، ثمنت الإدارة الشبابية حسن تعاون وتجاوب نظيرتها في الفتح على الموافقة على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب ماجد كنبه، وشكرت العضو الذهبي الشبابي محمد المنجم على تكفله بقيمة شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، وتمنت في الوقت ذاته التوفيق لليث الجديد ماجد كنبه في مشواره القادم.من جهته، أبدى اللاعب ماجد كنبه سعادته بالانضمام لنادي الشباب، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع ويساهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.