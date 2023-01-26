تترقب جماهير الموج الأزرق موعد مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 بحذر، وفي أذهانها ذكريات الموسم الماضي 2022، الذي استطاع البرتقالي الفوز بأغلى الكؤوس «كأس الملك» على حساب الزعيم بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.اللقاء المرتقب سيقام على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لابد من فائز ومتأهل للنهائي وخاسر مودع للبطولة.فبالنظر لتاريخ مواجهات الفريقين في مختلف بطولات الدوري وكأس الملك نجد أن الفريقين تقابلا قبل المباراة في 13 مناسبة، كان الفوز من نصيب الزعيم 8 مباريات، بينما فاز الفيحاء في 3 كان آخرها العام الماضي في نهائي كأس الملك وحسم التعادل نتيجة مباراتين، سجل الأزرق 20 هدفاً، بينما سجل البرتقالي 7 أهداف فلمن الغلبة.